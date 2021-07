Départs en vacances : les patrouilleurs de Vinci Autoroutes sur le pont en Sarthe

Pour les patrouilleurs de Vinci Autoroutes, l'été n'est pas une période de repos. Ils sont particulièrement mobilisés à l'occasion des week-ends de départs en vacances.

En temps normal, entre 2.500 et 3.000 véhicules par heure circulent sur l'A11 entre le Mans et la Ferté-Bernard. Durant l'été, ce chiffre monte à 4.500 aux heures de pointes les week-ends, de 10h à 13h, et même à 6.500 véhicules en août durant les chassés croisés.

25 ans de patrouille

Au centre d'exploitation de Vinci à la Ferté-Bernard, Ludovic s'apprête à partir pour une tournée. Il y est patrouilleur depuis 25 ans et parcourt 300 km par jour pour vérifier l'état du réseau et la salubrité des aires.

"On vérifie si rien ne traîne sur l'autoroute, les panneaux, les ponts, que tout est en ordre et qu'il n'y a pas de risque pour les usagers", explique-t-il. "On trouve des vélos, des planches à voile, tout ce qui peut être sur une voiture. Et puis on a les voitures en panne, les roues qui éclatent, des bandes de roulement à ramasser, c'est varié."

Mais ces interventions sur le bord de la route peuvent se révéler dangereuses. Sur le réseau Vinci, un fourgon est percuté chaque semaine en France. Ce patrouilleur voit "tous les jours des véhicules qui ne respectent pas la signalisation ou ne dévient pas leurs trajectoires et passent à côté de nous."

Corridor de sécurité

Pourtant, depuis fin 2018, le respect du corridor de sécurité est une obligation. Les conducteurs doivent s'écarter et laisser une voie de libre en cas d'intervention. D'après Vinci, 69% des conducteurs connaissent cette règle, mais ne la respectent pas.

"C'est énervant, les gens ne s'écartent pas", s'énerve Ludovic. "Nous on est là pour leur bien, à l'inverse, il faudrait que les clients fassent les choses bien pour nous. L'écart de conduite peut arriver très rapidement et on est en première ligne."

Depuis le début de l'année, 26 fourgons ont été percutés en France. Ils sont actuellement exposés sur l'aire de Montélimar pour sensibiliser la population.