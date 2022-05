Départs en vacances : les prévisions de Bison Futé pour bien circuler cet été

Les vacances d'été débutent le 7 juillet cette année, mais sur les routes les premiers embouteillages liés aux départs auront lieu dès le 1er juillet prévient Bison Futé qui a classé le weekend orange au niveau national et même rouge en Île-de-France. Trois samedis de juillet et deux d'août sont classés noir, ce qui signifie qu'il sera extrêmement difficile de circuler. Si vous le pouvez, il est recommandé de prendre la route entre le lundi et le jeudi.

Le calendrier de l'été de Bison Futé © Visactu

Trois samedis noirs en juillet dans le sens des départs

Les routes seront chargées les cinq week-ends de juillet selon Bison Futé qui prévoit du orange, du rouge et même du noir les 9 et 23 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes, et dans toute la France le 30 juillet.

Les prévisions pour le week-end du 1er au 3 juillet

Le vendredi 1er juillet est classé orange par Bison Futé au niveau national et rouge en Île-de-France, dans le sens des départs. Le samedi 2 juillet est classé orange au niveau national dans le sens des départs et les difficultés perdureront jusqu'au dimanche 3 juillet, toujours en orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs.

Les prévisions pour le week-end du 8 au 10 juillet

Le week-end suivant sera encore plus chargé avec un vendredi 8 juillet classé orange dans le sens des départs au niveau national et rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le samedi 9 juillet est classé rouge dans le sens des départs et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera orange le dimanche 10 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen.

Les prévisions pour le week-end du 14 juillet

Il y aura beaucoup de monde sur les routes entre le 13 et le 17 juillet. Le mercredi 13 juillet est classé orange au niveau national par Bison Futé et rouge en Île-de-France dans le sens des départs. Le jeudi 14 juillet sera orange en Île-de-France. Ce sera orange sur l'ensemble du pays le vendredi 15 juillet et rouge sur les routes de l'arc méditerranéen. Le samedi 16 juillet sera encore plus chargé avec une journée classée rouge dans le sens des départs au niveau national et orange dans le sens des retours. Le dimanche 17 juillet est enfin classé orange au niveau national dans le sens des départs et rouge au niveau national dans le sens des retours.

Les prévisions pour le week-end du 22 au 24 juillet

Le vendredi 22 juillet est classé orange dans le sens des départs au niveau national, et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Le samedi 23 juillet est classé rouge dans le sens des départs au niveau national et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Le dimanche 24 juillet est classé vert au niveau national dans le sens des départs, à l'exception des routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée orange dans le sens des départs.

Les prévisions pour le week-end du 29 au 31 juillet

Le dernier week-end du mois de juillet s'annonce comme le plus chargé de l'été selon les prévisions de Bison Futé avec un vendredi 29 juillet classé rouge au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Le samedi 30 juillet est classé noir au niveau national dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Enfin, le dimanche 31 juillet est classé orange dans le sens des départs, et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, Bison Futé a classé le dimanche 31 juillet vert, à l'exception d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen en orange. Les difficultés s'étendront jusqu'au lundi 1er août puisque Bison Futé voit du orange sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen dans le sens des départs et du orange encore dans le sens des retours sur l'arc méditerranéen.

Du rouge dans le sens des retours en août

Les prévisions pour le week-end du 5 au 8 août

Le week-end du vendredi 5 au lundi 8 août 2022 sera encore très chargé sur les routes avec un vendredi 5 août classé en orange au niveau national dans le sens des retours et un samedi 6 août classé rouge au niveau national, mais noir sur les routes des régions Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen. Le dimanche 7 et le lundi 8 août sont classés vert au niveau national dans le sens des départs et des retours à l'exception, une fois encore, des routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen classées orange dans les deux sens.

Les prévisions pour le week-end du 15 août

Le vendredi 12 août, les difficultés sont attendues surtout dans le sens des retours avec une journée classée orange au niveau national et rouge sur l'arc méditerranéen. Le samedi 13 août, Bison Futé voit rouge au niveau national dans les deux sens, et même noir dans le sens des départs sur les routes de l'arc méditerranéen. Le dimanche 14 août est classé vert au niveau national, à l'exception de l'arc méditerranéen classé en orange dans le sens des départs. Dans le sens des retours, Bison Futé voit orange sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'arc méditerranéen pour ce 14 août. Le lundi 15 août sera plus calme : Bison Futé s'attend seulement à des difficultés en Ile-de-France dans le sens des retours ce jour là, classé en orange.

Les prévisions pour le week-end du 19 au 22 août

Le week-end du 19 au 22 août, les vacanciers rentrant de vacances seront nombreux sur les routes : le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21 sont classés rouge. Le lundi 22 août est classé orange, toujours dans le sens des retours.

Les prévisions pour le week-end du 26 au 29 août

Le vendredi 26 et le samedi 27 août 2022 sont aussi classés rouge dans le sens des retours au niveau national par Bison Futé. Le dimanche 28 et le lundi 29 août 2022 sont classés orange, dans le sens des retours. C'est rouge en Auvergne-Rhône-Alpes le dimanche 28 août et rouge en Île de France et en Auvergne-Rhône-Alpes le lundi 29 août.