Départs en vacances : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Le trafic sera chargé sur les routes ce weekend, notamment en Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, alors que débutent les vacances scolaires pour la zone C (Académies de Paris, Versailles, Créteil, Montpellier, Bordeaux et Toulouse).

Bison Futé : les prévisions de circulation pour le week-end © Visactu

Vendredi rouge en Île-de-France et samedi orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi, la circulation sera très difficile en Île-de-France dans le sens des départs. La journée est classée rouge par Bison Futé.

Samedi, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes et dans une partie de la région Bourgogne-Franche-Comté que le trafic sera le plus chargé. La journée est classée orange dans le sens des départs par Bison Futé.

Nos conseils pour le week-end

Conseils pour le vendredi 7 février

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

Évitez de quitter ou rejoindre les grandes métropoles, notamment Montpellier et Toulouse, entre 16h et 20h ;

Conseils pour le samedi 8 février