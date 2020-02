Départs en vacances : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Départs en vacances pour les uns, retours pour les autres : le trafic sera dense dès ce vendredi 21 février sur les routes de France. Des difficultés sont à prévoir sur la traversée de la Bourgogne-Franche-Comté, en direction de Lyon (A31, A6). La journée est aussi classée orange dans le sens des retours en Île-de-France. La circulation sera dense à l’approche de Paris, notamment sur l’A6 et dans une moindre mesure sur l’A10.

Bison Futé : les prévisions de circulation pour le week-end © Visactu

La journée de samedi difficile dans les deux sens

Le grand chassé-croisé entre les vacanciers des zones A, B et C aura lieu samedi, classé rouge dans les deux sens en Auvergne-Rhône-Alpes, et orange dans le sens des retours dans le reste de la France.

Des embouteillages sont à prévoir sur les axes desservant les stations de sport d’hiver (A40, A43). Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendues sur les grands axes entre les stations des Alpes et les frontières du nord (en particulier sur les autoroutes A40, A43 et A6).

Il est recommandé de partir dimanche si vous le pouvez : Bison Futé prévoit du vert pour l'ensemble de l'Hexagone.

Nos conseils pour le week-end

Conseils pour le vendredi 21 février

Dans le sens des départs :

évitez l’autoroute A6 en direction des Alpes, entre Beaune et Mâcon, de 16h à 19h ;

évitez l’autoroute A43 en direction des Alpes, entre Lyon et Chambéry de 16h à 20h.

Dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 16h.

Conseils pour le samedi 22 février

Dans le sens des départs :

évitez l’autoroute A6 en direction des Alpes entre Beaune et Mâcon de 10h à 12h ;

évitez les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski, entre 10h et 18h notamment les autoroutes A40 et A43 ;

Dans le sens des retours :