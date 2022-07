Départs en vacances : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end, classé rouge et noir samedi

Pour ce troisième week-end des congés scolaires, les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux vers les façades atlantique et méditerranéenne, entre ce vendredi 22 juillet et dimanche 24. Dès vendredi en effet, la circulation sera difficile sur l’ensemble des grands axes et même très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs dès la fin de matinée. La circulation restera très dense jusque tard dans la soirée.

Mais le pire des bouchons est prévu pour la matinée de samedi, dans la vallée du Rhône, en particulier sur l'autoroute A7 et en Île-de-France autour des barrières de péages. La circulation sera plus faible mais néanmoins difficile dans le sens des retours, en particulier dans l’arc méditerranéen.

Des difficultés en plus autour des étapes du Tour de France

Dans le Sud-Ouest puis en région parisienne, il faudra ajouter à ces départs en vacances, de nombreuses restrictions de circulation sur le chemin... du Tour de France. Vendredi 22 juillet, la 19e étape de la Grande Boucle reliera Castelnau-Magnoac à Cahors. Samedi 23, la 20e étape se déroulera entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Puis dimanche 24, la 21e et ultime étape de l'édition 2022 mènera le peloton de Paris La Défense Arena aux Paris Champs-Élysées.

Conseils pour le Vendredi 22 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 17h à 21h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h,

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 15h à 19h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 22h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h,

évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 12h à 20h,

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 19h,

évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 13h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des RETOURS

éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 13h à 20h ;

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 18h,

évitez l’autoroute A8, à hauteur d’Aix-en-Provence, de 16h à 21h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 15h à 20h.

Conseils pour le samedi 23 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h,

évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 13h à 15h,

évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 18h,

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 13h à 17h,

passez la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 12h,

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 15h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h,

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 8h à 10h,

évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h,

évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 17h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 13h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des RETOURS

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 13h à 15h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 15h et entre Orange et Lyon, de 12h à 15h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 14h,

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 13h.

Conseils pour le dimanche 24 juillet

