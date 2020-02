Départs en vacances : les prévisions de circulation pour ce week-end

Avec le départ en vacances scolaires de la zone B et la poursuite de celles de la zone C, le trafic s'annonce chargé dès ce vendredi sur les routes d'Île-de-France, et très chargé samedi vers les stations de ski, qui verront de nombreux retours. Voici les prévisions de Bison futé et nos conseils.