C'est le premier grand weekend de départ en vacances qui débute ce 6 juillet et on attend du monde sur les routes notamment dans la traversée du Limousin. Mais à la Direction des routes du centre ouest on se tient prêt ainsi qu'au CIGT, le centre de gestion du trafic sur l'A20 et les grands axes.

Limousin, France

A la salle opérationnelle du CIGT (le centre interdépartemental de gestion du trafic) les effectifs sont renforcés lors des weekends de départs en vacances. Cette période estivale est toujours particulière et les interventions plus nombreuses. "Avec la chaleur il y a plus de pannes de véhicules ou des pneus qui éclatent" explique Gilles Pascaud le chef du CIGT. C'est dans ses services que l'on surveille sur des écrans la situation en temps réel sur les principaux axes qui traversent le Limousin, l'A 20 bien sûr mais aussi les routes nationales très fréquentées en cette période comme la RN 147 ou la RN 141. Lorsque survient un incident les équipes de la DIRCO sont aussitôt prévenues et peuvent intervenir. 60 agents seront mobilisés chaque jour durant l'été.

Une des principales missions : informer les usagers de la route

Lorsque la période estivale approche on a déjà anticipé et c'est pour cela qu'il y a des cadres d'astreinte les weekends explique encore Gilles Pascaud : "Maintenant on est rodé on sait à peu prés où les difficultés vont se produire en particulier les bouchons. C'est souvent dans la partie corrézienne de l'A 20 au nord de Brive et à l'approche du croisement avec l'A 89" C'est aussi depuis le CIGT que partent les informations destinées aux usagers par le biais notamment des panneaux lumineux à message variable.

En moyenne l'été et les jours de départs en vacances ce sont 50 000 véhicules qui empruntent l'A20 mais on peut atteindre les 70 000 véhicules à hauteur de Limoges.