Départs en vacances : opération prévention routière sur l'aire des Mille étangs sur l'A20

Le coffre de la voiture est bien chargé, les vélos sont sur le toit... Mais la route est encore longue pour Vanessa et sa famille, qui vont en Andorre. "On en a pour 9 heures, mais il faut compter les pauses aussi. Donc au moins 10 à 12 heures de route", explique cette habitante de Rouen. Gaël est pressé d'arriver sur son lieu de vacances dans le Lot, après avoir quitté la Belgique tôt ce samedi matin, mais pas question pour lui de rouler trop vite. "On s'arrête souvent, au bout d'une heure ou une heure et demi. Un petit café, un petit tour dans l'herbe et on repart !", sourit le vacancier.

Un bon réflexe car il faut être prudent en ce premier week-end de départs en vacances. Ce samedi 4 juillet était classée orange sur les routes. Comme chaque été depuis 20 ans, la préfecture de l'Indre a organisé une opération sécurité routière sur l'aire des Mille étangs. Située sur l'A20, au niveau de Luant, elle est très fréquentée pendant la saison estivale. "On est à 2 heures et demi de Paris, donc souvent les gens font leur premier arrêt ici. On en profite donc pour les sensibiliser sur la sécurité routière et sur la nécessité de faire des pauses", explique Eddy Chambon, coordinateur sécurité routière de la préfecture de l'Indre.

Des ateliers pour rappeler la bonne conduite à adopter au volant

Pendant deux jours, une vingtaine de stands ont donc été installés sur l'aire : les pompiers, les gendarmes, un simulateur de choc frontal, des jeux pour les enfants, des clowns, des ateliers... Objectif : offrir aux automobilistes un moment de détente avant de reprendre le volant, et leur rappeler la bonne conduite à adopter. "On accueille les parents et les plus jeunes. On n'est pas là pour moraliser les gens, on est là pour donner les règles de conduite, de partage de la route. Chacun est responsable de ses actes", poursuit-il.

Le village sécurité routière sur l'aire des Mille étangs. © Radio France - Emeline Ferry

"C'est les premiers départs en vacances de l'été, c'est un moment particulier avec le transit de nombreuses personnes. Certains n'ont pas roulé depuis un petit bout de temps, donc il faut être très prudent", ajoute Eddy Chambon.

Pour faire de la pédagogie, les gendarmes ont d'ailleurs mis en place une opération spéciale ce samedi. Les automobilistes contrôlés pour des excès de vitesse de moins de 20 km/h, pour l'absence de clignotant, ainsi que d'autres "petites" infractions, près de l'aire des Mille étangs étaient invités à s'arrêter sur le village de la sécurité routière. "À la place de verbaliser le contrevenant, on lui propose une sensibilisation aux risques routiers", explique le capitaine Sanchez, qui commande l’escadron départemental de la sécurité routière de l'Indre. "Les gens sont assez réceptifs, ils prennent conscience et ils ne sont pas verbalisés donc le message passe", ajoute-t-il.