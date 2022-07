Départs en vacances : plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons sur l'A7 depuis 10 heures du matin

Il faudra prendre son mal en patience sur les routes ce samedi. Bison Futé a classé la journée en noir dans le sens des départs (nord-sud). C'est le premier week-end des vacances d'été et l'on attend de forts ralentissements jusqu'à 19 heures ce samedi.

Dès 10 heures ce samedi matin, 50 kilomètres de bouchons étaient enregistrés sur l'autoroute A7 entre Albon et Loriol-sur-Drôme.

À 10 heures 30, on comptait 40 kilomètres d'embouteillages entre Saint-Uze et Étoile-sur-Rhône et une trentaine de kilomètres de ralentissements en Savasse et La Garde-Adhémar, sur l'autoroute toujours.

À 12 heures, la circulation est très chargée : il y a 520 kilomètres de bouchons en tout dans la Vallée du Rhône (entre Lyon et Orange).

Des difficultés attendues sur toute la vallée du Rhône

Il y aura beaucoup de monde ce samedi sur la Lacra (contournement Est de Valence) mais également sur la Nationale 7, côté Drôme et la Départementale 86, côté Ardèche.

C'est la première fois que le premier week-end des vacances d'été est d'office classé noir par Bison Futé. L'an dernier, entre 150 et 200 kilomètres de bouchons avaient été enregistrés au pic, dans le sens des départs et des retours.