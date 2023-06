Départs en vacances : trafic chargé dès ce vendredi 30 juin sur l'A6 en Bourgogne en direction du Sud

Bison Futé s'attend à un trafic chargé dès ce vendredi 30 juin sur les routes de France et notamment sur l'A6 dans la traversée de la Bourgogne en direction du Sud. Première salve de départs avant le véritable coup d'envoi des vacances d'été pour les scolaires prévue la semaine suivante.

ⓘ Publicité

Vendredi en orange sur l'ensemble du pays et rouge en Ile de France

Ceux qui ne sont pas soumis au calendrier des vacances scolaires seront nombreux à prendre la route ce vendredi. En Bourgogne, c'est principalement sur l'autoroute A6 que la circulation va être dense à difficile dans le sens des départs, notamment au départ de la région parisienne classée en rouge par Bison Futé. Une fois sortis de l'Ile de France, les vacanciers traverseront une France et une Bourgogne en orange, avec un trafic chargé jusque dans la soirée. Il est même conseiller d'éviter les grandes agglomérations en fin d'après-midi pour éviter les traditionnelles sorties de bureau.

Les prévisions de Bison Futé pour le vendredi 30 juin - Bison Futé

Beaucoup plus calme le samedi 1er juillet

Même si ce sera loin d'être la journée la plus difficile sur les routes, pour être plus tranquille, le mieux est de retarder ,si c'est possible, son départ au samedi 1er juillet où la circulation s'annonce beaucoup plus fluide selon les prévisions de Bison futé. Toute la France et donc la traversée de la Bourgogne sont en vert. Seule l'Ile de France restera en orange pour cette première journée de juillet.