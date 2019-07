Départs en vacances : trafic chargé sur l'autoroute A7, jusqu'à 16h d'après les prévisions

Drôme, France

Bison Futé a prévu le gros des difficultés sur l'autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 5h et 16h ce samedi.

Les premiers ralentissements sont apparus vers 8h30 entre Valence et Etoile-sur-Rhône avant de s'accentuer et de s'étendre à d'autres zones.

A 11h ce samedi, 31 kilomètres de ralentissement sont enregistrés entre Mercurol et Livron. Puis les ralentissements s'étendent sur une dizaine de kilomètres à hauteur de Montélimar.

Un dimanche chargé également

La journée de dimanche ne sera pas moins chargée sur l'autoroute A7. Bison Futé déconseille d'emprunter cet axe entre Lyon et Lançon-de-Provence entre 9h et 20h et prévoit un pic de circulation entre 12h et 16.

Au total, sur le week-end, ce sont 400 000 véhicules qui devraient traverser la Vallée du Rhône pour cette première vague de départs en vacances.