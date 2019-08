Départs en vacances : un pic de bouchons cumulés de 720 kilomètres, "conforme aux prévisions"

C'est un samedi noir sur les routes de France. Bison Futé a enregistré 720 kilomètres de bouchons cumulés au plus fort de la journée, notamment dans la vallée du Rhône. Une situation "conforme aux prévisions".

La circulation est compliquée ce samedi sur les routes de l'Hexagone. Il est classé "journée la plus difficile de l'été", avec du noir dans le sens des départs, du orange et du rouge pour les retours. Au plus fort de la journée, Bison Futé a enregistré 720 kilomètres de bouchons cumulés. Rien d'exceptionnel selon l'organisme.

De grosses difficultés dans la vallée du Rhône

C'était prévisible mais les automobilistes ont roulé au pas ce samedi, notamment dans la vallée du Rhône, sur les autoroutes A6, A7, A43, A48 et A2, mais aussi sur l'arc méditerranéen et dans le Sud Ouest, autour de Bordeaux et de Toulouse.

A 13h, toujours selon Bison Futé, il fallait 3h30 au lieu d'1h35 pour relier Lyon sud à Orange. Et vous rajoutiez encore 40 minutes supplémentaires par rapport à la normale pour atteindre Narbonne. Près de 200 kilomètres de ralentissements ont été enregistrés sur l'A7 à midi, et ce, dans les deux sens de circulation.

Mais ce samedi, "le pic est moins fort que l'année dernière" et se situe "plutôt dans la moyenne", selon un porte-parole de Bison Futé. En effet, le 4 août 2018, on avait relevé 903 kilomètres de bouchons cumulés, et même 1.340 kilomètres d'embouteillages le 29 mai dernier.