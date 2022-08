Départs en vacances : un samedi "rouge" sur les routes, les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

La circulation routière sera très difficile ce samedi sur les grands axes en France, pour le deuxième week-end de "chassé-croisé" entre vacanciers "juilletistes" et "aoûtiens" a averti Bison futé, qui a classé la journée de samedi "rouge". Dès le vendredi, le service public de l'information routière voit "orange" au niveau national. Les difficultés commenceront en fin de matinée dans le sens des départs en Ile-de-France et perdureront jusqu'en fin de soirée. Samedi, dans le sens des départs, la circulation sera "très difficile" sur la grande majorité des axes routiers, voire "extrêmement difficile" en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen. Au niveau national, un pic de bouchon est attendu entre 11h00 et 13h00 ; les difficultés resteront très élevées jusqu'à 20h00.

Dans le sens des retours, la journée de samedi est aussi considérée comme "très difficile" sur l'ensemble du territoire. Dimanche 7 et lundi 8 août, la circulation sera fluide sur le territoire (journées vertes), hormis en vallée du Rhône et le long de la Méditerranée (orange) où des difficultés de déplacement seront à prévoir, tout au long de la journée, dans les deux sens.

Conseils pour le vendredi 5 août, classé orange

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 20h,

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 12h à 20h, et aux environs de Bordeaux de 16h à 21h,

évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 15h à 20h,

évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 15h à 21h,

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 18h à 20h.

Dans le sens des RETOURS

éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 19h,

évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 17h à 20h ;

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 17h à 20h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Bison Futé

Conseils pour le samedi 6 août, classé rouge et noir

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h,

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 12h à 17h et entre Rouen et Caen, de 11h à 17h,

évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 16h,

évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 9h à 13h,

évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h,

évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 9h à 12h,

évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h.

Dans le sens des RETOURS

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez l’autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 15h à 17h,

évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 12h à 16h,

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 14h,

évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Bison Futé

Conseils pour le dimanche 7 août, classé vert et orange

Dans le sens des DÉPARTS

évitez d’emprunter la barrière de péage de Fleury sur l’autoroute A6 en direction de la province, de 9h à 12h,

évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A8, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 22h,

évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brives-la -Gaillarde, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 15h,

évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h.

Dans le sens des RETOURS

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 14h,

évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 15h.

Bison Futé

Conseils pour le lundi 8 août, classé vert et orange

Dans le sens des RETOURS

évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 11h à 15h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 13h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 15h à 18h (attente supérieure à 1 heure).