Départs en vacances : un week-end chargé sur les routes, la journée de samedi classée noir dans le sud-est

De nombreux automobilistes prennent la route ce week-end, pour partir, ou pour revenir de vacances. La journée de samedi est classée noire dans le sens des départs avec un pic de circulation dans un quart sud-est. Pour les retours ce sera rouge, avec toujours une circulation plus dure au sud-est.

C'est l'un des derniers week-end compliqué sur la route des départs en vacances. La journée de samedi sera, selon Bison Futé, la plus chargée du week-end et particulièrement dans le quart sud-est du pays qui comprend la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen.

Un vendredi déjà chargé

Les première perturbations devraient avoir lieu dès vendredi avec une journée classée orange dans le sens des départs. Il est conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10h00 et après 20h00. L'autoroute A9 entre Orange et Narbonne est également à éviter entre 10h00 et 15h00.

Pour les retours, les voyants sont au vert sauf dans le quart sud-est du pays où déjà la circulation sera plus dense selon Bison Futé. Il faudra éviter l’autoroute A10 aux abords de la région parisienne entre 14h00 et 18h00 ainsi que l'A9 entre 10h00 et 16h00. .

Les prévisions de vendredi. - Bison Futé

Samedi, la journée la plus compliquée

Bison Futé a classé la journée de samedi noire dans le sens des départs mais aussi rouge pour les retours. Une fois n'est pas coutume, les bouchons seront plus concentrés en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Des embouteillages sont prévus dans les deux sens et en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8, A9 mais aussi l'A10.

L'itinéraire reliant Bordeaux et Narbonne via Toulouse sera également chargé. Il est recommandé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures. "L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (205) sera dense de 10h00 à 12h00 avec une attente supérieure à 30 minutes", précise Bison Futé qui recommande aux automobilistes de prendre la route dimanche.

La circulation des poids lourds est interdite ce samedi de 7h00 à 19h00.

Les prévisions pour la journée de samedi. - Bison Futé

Un dimanche plus tranquille

La journée de dimanche sera plus tranquille avec du vert dans les deux sens. Encore une fois, c'est dans un quart sud-est que la circulation sera la plus difficile avec du orange. Il faudra toutefois faire attention sur l'A6, l'A7, l'A9 et l'A61 où la circulation pourrait être dense.

Il est conseillé de ne pas quitter l'Île-de-France et l'agglomération Bordelaise en pleine journée.

Les poids-lourds ne peuvent pas circuler entre 00h00 et 22h00 selon Bison Futé.