Départs en vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

La circulation sera dense en ce nouveau week-end de départs en vacances. Bison Futé a classé les journées de vendredi et dimanche orange et la journée de samedi rouge dans le sens des départs.

Nouveau week-end chargé sur les routes avec un samedi rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours dans toute la France. Ce sera orange dès vendredi prévient Bison Futé. La circulation sera très dense sur la plupart des grands axes autoroutiers en direction du Sud et des côtes, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes et sur tout l'Arc méditerranéen. Il est conseillé d'attendre dimanche pour prendre le volant.

Vendredi orange dans le sens des départs

La journée de vendredi est classée orange dans le sens des départs et verte pour les retours. Il est conseillé d'éviter de regagner ou quitter les grandes métropoles entre 14h et 20h.

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h.

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 20h.

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 9h à 18h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 12h à 20h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9h à 20h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h et de 20h à 23h (attente supérieur à 30 min), et très dense de 15h à 20h (attente supérieur à 1 h).

Samedi rouge et orange

Pour la journée de samedi classée rouge dans le sens des départs et orange pour les retours, Bison Futé recommande de quitter les grandes métropoles avant 7h, précisant que certains bouchons apparaîtront dès 4h du matin samedi.

quittez les grandes métropoles avant 7h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 5h à 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 18h.

évitez les autoroutes A7 et A8 entre Orange et Aix-en-Provence de 9h à 16h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 5h à 15h et de Narbonne vers l’Espagne, entre 7h et 18h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9h à 18h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5h à 10h et de 15h à 16h (attente supérieur à 30 min), et très dense de 10 h à 15 h (attente supérieur à 1 h).

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14h à 17h et de 19h à 21h (attente supérieur à 30 min) et très dense de 17 h à 19 h (attente supérieur à 1 h).

Dimanche chargé en Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche est classé orange pour les départs et vert pour les retours, hormis en Auvergne-Rhône-Alpes classée orange.

évitez l’autoroute A10 entre Saintes et Bordeaux, de 10h à 20h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens, de 9h à 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 9h à 18h.

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 18h.

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 14h à 21h (attente supérieur à 30 min).

Le week-end dernier, un pic de bouchons de près de 700 km au total a été atteint à la mi-journée samedi, une journée classée rouge.