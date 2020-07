Départs en vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

Attendez-vous à des difficultés de circulation pour ce nouveau week-end de départs en vacances. Bison Futé prévoit un vendredi orange et un samedi rouge dans le sens des départs. La circulation sera aussi difficile dans le sens des retours au sud de la Loire. Si vous le pouvez, prenez la route dimanche, journée classée verte.

Vendredi orange dans le sens des départs et des retours

Vendredi, les départs seront nombreux dès la fin de la matinée, principalement en direction des façades atlantique et méditerranéenne. Bison Futé anticipe des encombrements sur les grands axes autoroutiers, en particulier sur l'A10, l'A6, l'A7 et l'A9. Il est recommandé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 12h.

Dans le sens des retours, c'est dans la moitié sud du pays qu'il sera le plus compliqué de circuler. L'organisme de prévision conseille d'éviter l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, l'A7 entre Marseille et Lyon, l'A9 entre Montpellier et Orange de 15h à 19h et de quitter ou de traverser les grandes agglomérations - notamment Montpellier, Clermont-Ferrand et Toulouse - avant 15h.

Capture d'écran Bison Futé

Samedi rouge, accalmie dimanche

La journée de samedi est classée rouge au niveau national dans le sens des départs. La circulation sera très difficile prévient Bison Futé qui déconseille de prendre le volant. Les premiers bouchons devraient apparaître vers 6 heures du matin et les difficultés devraient persister jusqu’en début de soirée. Le trafic s'annonce particulièrement chargé sur l’Arc méditerranéen entre les frontières italienne et espagnole, dans les deux sens et en particulier sur les autoroutes A8 et A9.

Dans le sens des retours, Bison Futé prévoit quelques difficultés dans le sud-est notamment, classé orange. Évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Orange de 9h à 15h, l’A8 à hauteur d’Aix-en-Provence de 10h à 12h et l'A9 entre l’Espagne et Orange de 10h à 16h.

La journée de dimanche est classée verte mais les automobilistes pourront encore rencontrer des difficultés sur l’autoroute A7 en vallée du Rhône et sur l’autoroute A10 en région Centre notamment.

Capture d'écran Bison Futé.

► Dans le sens des départs :

- Vendredi 24 juillet est classé ORANGE au niveau national

- Samedi 25 juillet est classé ROUGE au niveau national

- Dimanche 26 juillet est classé VERT au niveau national

► Dans le sens des retours :

- Vendredi 24 juillet est classé ORANGE dans le sud-ouest et le sud-est du pays

- Samedi 25 juillet est classé ORANGE dans plusieurs départements de la Normandie à la région Centre-Val de Loire, et de l'arc méditerranéen

- Dimanche 26 juillet est classé VERT au niveau national

Les conseils de Bison Futé pour le vendredi 24 juillet

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 11h à 17h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 14h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 12h à 20h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 13h et de 19h à 23h (attente supérieur à 30 min) et très dense entre 13h et 19h (attente supérieure à 1h).

Dans le sens des retours

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 11h à 20h ;

évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 9h à 20 h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange de 15h à 19h ;

quittez ou traversez les grandes agglomérations, notamment Montpellier, Clermont-Ferrand et Toulouse avant 15h.

Les conseils de Bison Futé pour le samedi 25 juillet

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ;

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen de 11h à 13h ;

évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes de 9h à 15h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 10h à 12h et entre Poitiers et Bordeaux de 8h à 16h ;

évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 12h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9h à 18h ;

évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 9h à 17h ;

évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 11h à 13h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 5h à 10h et de 13h à 18h (attente supérieur à 30 min) et très dense entre 10h et 13h (attente supérieure à 1h).

Dans le sens des retours