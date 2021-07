Départs en vacances : un week-end orange et rouge sur les routes

Deuxième week-end de congés scolaires et nouveaux départs en vacances ce week-end. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières, prévient Bison Futé. Le trafic sera chargé dès ce vendredi 16 juillet aux abords des grandes agglomérations. Samedi dernier, un pic d'embouteillages de 1.145,8 km a été enregistré dans le pays, à la mi-journée.

Vendredi orange dans le sens des départs

Dans le sens des départs, le trafic sera particulièrement chargé sur les autoroutes A7, A8 et A9 vers la Méditerranée vendredi. Des difficultés de circulation sont attendues dans les agglomérations entre 14h et 19h où les départs des vacanciers viendront s’ajouter aux déplacements habituels.

En Île-de-France, Bison Futé prévoit des ralentissements dès la fin de matinée sur l’autoroute A6b et les rocades (Boulevard Périphérique et A86) qui convergent vers les autoroutes A6 et A10. La circulation sera dense dès le milieu d’après-midi et le restera jusque tard dans la soirée. Sur l’autoroute A13 également, des difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès le milieu d’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée.

Prévisions Bison Futé du vendredi 16 juillet

Samedi rouge et orange

Samedi sera la journée la plus pénible du week-end. Les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays dans le sens des départs, en particulier dans la matinée et jusqu’en milieu d’après-midi. Des ralentissements et des bouchons sont attendus, notamment, dans le massif central sur l’autoroute A20 et A71, dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7, puis sur les autoroutes A8 et A9 le long de la Méditerranée.

Dans le sens des retours, de nombreux déplacements sont attendus sur l’ensemble du pays mais les difficultés devraient être modérées.

Prévisions Bison Futé du samedi 17 juillet

Dimanche orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche, les principales difficultés sont attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, notamment sur les autoroutes A7 et A43 et le long de la Méditerranée sur l’autoroute A8.

Le trafic sera aussi perturbé par la 21ᵉ et dernière étape du Tour de France, qui reliera Chatou (78) aux Champs-Élysées (75). D’importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé du parcours. Dans Paris notamment, la circulation sera compliquée autour des Champs-Élysées et de la place de l’Étoile.

Prévisions trafic Bison Futé du dimanche 18 juillet

Les conseils de Bison Futé pour le week-end

Conseils pour le vendredi 16 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h.

évitez l’autoroute A7 entre Valence et Orange, de 15h à 19h.

évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, de 16h à 19h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 15h à 20h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 17h et de 20h à 23h (attente supérieur à 30 min) et très dense de 17h à 20h (attente supérieur à 1h).

Conseils pour le samedi 17 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h.

quittez les grandes métropoles avant 9h.

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux, de 9h à 13h.

évitez l’autoroute A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h.

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 8h à 17h.

évitez l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Nice de 10h à 18h.

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 10h à 13h.

évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Bourges, de 8h à 12h.

évitez l’autoroute A20 entre LImoges et Brive-la-Gaillarde, de 10h à 16h.

évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 15h.

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h.

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h et de 14h à 18h (attente supérieur à 30 min).

Dans le sens des RETOURS

rejoindre ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 15h

évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence, de 9h à 13h.

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 16h à 19h (attente supérieur à 30 min).

Conseils pour le dimanche 18 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 15h à 19h

évitez l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et l’Italie, de 10h à 20h

évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 19h.

Le calendrier des prévisions de l'été

Bison Futé : le calendrier des prévisions de l'été © Visactu