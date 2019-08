Départs en vacances : week-end rouge et noir sur les routes, samedi classé "journée la plus difficile de l'été"

C'est l'un des plus importants week-ends de départs en vacances de l'été. Dès vendredi, la circulation sera difficile dans le sens des départs avec du orange sur l'ensemble de l'Hexagone. Pour les retours en revanche, ce sera vert, sauf en Vallée du Rhône.

Il est conseillé de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10h. Évitez également d'emprunter les autoroutes A6, A7, A9, A10 et A43 dans la journée.

Samedi noir, "journée la plus difficile de l'été"

Mais c'est bien samedi que la circulation s'annonce la plus compliquée. Bison Futé l'a même classée "journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes". C'est noir dans le sens des départs, orange pour les retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où les routes sont en rouge.

Les autoroutes qui mènent au sud de la France sont à éviter toute la journée. L'A10, entre Tours et Bordeaux, sera aussi certainement très encombrée de 6h à 17h.

Même chose pour les autoroutes A6 entre Beaune et Lyon, A7 entre Lyon et Alençon-de-Provence, A8 entre Aix et Nice, A9 entre Orange et l'Espagne, A20 et A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, et A43 entre Lyon et Chambéry. Autre conseil : ne vous rendez pas dans les grandes métropoles entre 9h et 19h.

Un dimanche orangé

La situation va s'améliorer dimanche. Ceux qui partent en vacances auront quand même du orange sur les routes. Pour les retours, ce sera vert sur quasiment l'ensemble du territoire. Sauf, là encore, en Auvergne-Rhône-Alpes où l'on aura du orange.

Il est toujours conseillé de ne pas traverser ou quitter les grandes agglomérations entre 10h et 20h. Les autoroutes A10, A7, A9, A20, A62, A61 et A43 sont également à éviter.

Des interdictions de circulation pour les poids-lourds

Bison Futé souligne également que les poids-lourds ne pourront pas circuler sur les routes de l'Hexagone de 7h à 19h samedi, et de minuit à 22h dimanche.