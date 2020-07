Départs en vacances : un week-end chargé sur les routes

Les routes seront chargées en ce premier week-end de départs en vacances de l'été. Bison Futé a classé ce vendredi 3 juillet "orange" en France, et rouge en Île-de-France, dans le sens des départs. La circulation sera chargée sur la plupart des grands itinéraires vers le sud et des régions côtières.

Un vendredi très chargé, jusque tard dans la soirée

Ce vendredi 3 juillet, "de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les métropoles et leur périphérie" : "En Île-de-France, la circulation sera très dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10 (...) Le boulevard périphérique parisien, l’A86 et l’A6B seront également concernés par ces difficultés.

La circulation restera très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée", prévient le communiqué du Centre national d’information routière.

Le reste du week-end restera dense

La journée de samedi est également classée orange au niveau national, y compris en Ile-de-France. "Les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le Sud-Est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest. Les départs se feront principalement dans la matinée et ce, jusqu’en milieu de l’après-midi.

En Île-de-France, tôt le matin, la circulation sera très dense et les premiers ralentissements pourraient apparaître en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10." Pour la journée de dimanche, Bison Futé voit vert au niveau national et orange en Normandie ainsi qu’une partie de l’Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans le sens des départs

- Vendredi 3 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

- Samedi 4 juillet est classé ORANGE au niveau national et en Île-de-France

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en Normandie ainsi qu’une partie de l’Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le sens des retours

- Vendredi 3 juillet est classé VERT au niveau national

- Samedi 4 juillet est classé VERT au niveau national

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national