Départs en vacances : un samedi classé rouge !

Vendredi 17 juillet les routes commenceront à se charger, mais c'est samedi 18 juillet que ce sera le plus compliqué pour quitter l’Île-de-France. Voici toutes les prévisions et les conseils de Bison Futé pour voyager sereinement.

C'est le troisième week-end des congés scolaires, et les déplacements seront encore une fois nombreux, notamment samedi 18 juillet, pour les départs comme pour les retours en Île-de-France, selon les prévisions de Bison Futé.

Vendredi 17 juillet : journée classée ORANGE dans le sens des départs, VERT dans le sens des retours

Vendredi 17 juillet la circulation sera chargée et la journée est classée orange par Bison Futé, avec notamment des flux importants de circulation et des bouchons à prévoir en particulier sur les autoroutes A7 et A9 qui mènent à la Méditerranée. Des difficultés de circulation sont également attendues dans les agglomérations puisque les départs des vacanciers viendra grossir les rangs des automobilistes habituels qui rentrent du travail ou qui partent en week-end.

Samedi 18 juillet : journée classée ROUGE dans le sens des départs, VERT au niveau national mais ORANGE dans le NORD et le GRAND OUEST

Samedi 18 juillet, dans le sens des départs, la circulation devrait être très difficile. De gros bouchons sont à prévoir, notamment en vallée du Rhône sur les autoroutes A7 en direction de Lyon et de Marseille et sur l’A9 le long de la Méditerranée. Il pourrait également y avoir des problèmes de circulation en direction de la côte Atlantique sur l’autoroute A10. Dimanche 18 juillet, ça devrait bien rouler, la journée sera classée VERT dans le sens des départs comme dans le sens des retours.

Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end de grands départs en vacances.

Conseils de circulation dans le sens des DEPARTS

Vendredi 17 juillet

- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures.

- Évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 15 heures et 19 heures.

- Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 10 heures à 20 heures.

- Évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 10 heures à 20 heures.

- L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10 heures à 17 heures et de 20 heures à 23 heures (attente supérieure à 30 min), très dense entre 17 heures et 20 heures (attente supérieure à 1 heure).

Samedi 18 juillet

- Quittez les grandes métropoles avant 9 heures.

- Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 8 heures à 19 heures.

- Évitez l’autoroute A9 entre de Orange vers l’Espagne, de 9 heures à 17 heures.

- Évitez l’autoroute A10 entre Tours et Bordeaux, de 9 heures à 18 heures.

- L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 heures à 15 heures (attente supérieure à 30 min).

Conseils de circulation dans le sens des RETOURS

Samedi 18 juillet

- Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 17 heures

- L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 16 heures à 19 heures (attente supérieure à 30 min).