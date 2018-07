La Préfecture de l'Indre organise les 6 et 7 juillet l'opération "La route des vacances en toute sécurité" sur l'aire des mille étangs de l'A20, en partenariat avec France Bleu Berry.

Sensibiliser les usagers à la sécurité routière, notamment sur autoroute, et leur offrir un moment de détente. C'est l'objectif de l'opération "La route des vacances en toute sécurité", 18ème édition, organisée cette année par la Préfecture de l'Indre les vendredi 6 et samedi 7 juillet sur l'aire des mille étangs de l'A20, au sud de Châteauroux, à un peu plus de deux heures de route de la région parisienne, à l'occasion du premier grand week-end de départ en vacances.

Jusqu'à 65.000 véhicules par jour l'été

L'Autoroute A20 constitue un axe important de transit avec 29.000 véhicules/jour (trafic moyen/journalier annuel) dans les deux sens de circulation sur la partie départementale de l'A20, avec jusqu'à 60.000 à 65.000 véhicules l'été. Les professionnels et bénévoles accueilleront les vacanciers le vendredi 6 juillet, de 9h à 19 heures et le samedi 7 juillet, de 7h à 15 heures sans interruption.

Simulateur de retournement "voiture tonneau"

De nombreuses animations vous seront proposées par les gendarmes, pompiers et plusieurs associations comme Familles Rurales ou la Prévention routière : parcours avec des lunettes simulant un état d’ébriété, piste vélo d'éducation routière, simulateur moto, appareil de dépistage de troubles visuels, simulateur de retournement "voiture tonneau", espace relaxation et une sensibilisation aux risques liés à la fatigue au volant...

A gauche, le Préfet de l'Indre Seymour Morsy, en 2017 lors de l'opération. © Radio France - Droits réservés

Organisée l'an dernier sur l'aire des champs d'amour de l'A20 l'opération avait attiré 2.000 visiteurs sur deux jours. Pour connaître vos conditions de circulation en temps réel sur l'Autouroute A20, écoutez France Bleu Berry sur le 93.5 ou le 103.2.