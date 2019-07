Départs en vacances : une grève à la SNCF pourrait fortement perturber le trafic à Lyon à partir de jeudi

Lyon, France

Le conflit entre salariés et direction à la SNCF du côté de Lyon pourrait bien rendre les départs en vacances difficiles. Après le dépôt d'un préavis dimanche 7 juillet, les syndicats de cheminots ne sont pas ressortis de la réunion de conciliation apaisés. Depuis des mois, ils dénoncent un manque d'effectif, neuf postes d'aiguilleurs manqueraient sur le nœud ferroviaire lyonnais. La grève annoncée entre jeudi et samedi pourrait donc être très suivie, près de 100% des effectifs sondés selon la CGT Guillotière.

Toutes les gares touchées

En clair, aucun aiguilleur ne viendrait travailler à son poste à partir de 19 heures jeudi 11 juillet jusqu'à 8 heures samedi 13 juillet. Évidemment, la direction peut remplacer certains aiguilleurs - "par des cadres pas forcément qualifiés pour être aiguilleurs" précisent les syndicats - mais la circulation des trains sera "certainement" perturbée, sur l'ensemble des gares lyonnaises, au départ comme à l'arrivée : gare de Vaise, Jean Macé, gare de Lyon Perrache, et surtout gare de Lyon Part-Dieu.

La gare de Lyon Part-Dieu est une des gares de transit principale en France entre le nord et le sud, cela pourrait poser énormément de problème. Évidemment, le préavis peut encore être levé si la direction parvient à un accord avec les syndicats, mais aucune autre réunion n'est prévue d'ici jeudi. CFDT, CGT et Sud Rail dénoncent de concert les conséquences du manque d'effectif : congés refusés, postes non remplacés, et même rappel de certains retraités aiguilleurs.