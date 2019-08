Départs et retours des vacances : un samedi noir en Pays de Savoie

C'est un nouveau week-end de chassé-croisé qui s'annonce sur la route des vacances. Bison Futé prévoit un samedi classé en noir dans le sens des départs en Auvergne Rhône Alpes et rouge dans le sens des retours. Pour la journée de samedi, on prévoit des bouchons en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, dans les deux sens, en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8 et A9.

Ce vendredi est d'ores et classé classé orange, avec un accès à l'Italie par le tunnel du Mont Blanc très dense dès 16 heures (plus d'une d'une heure d'attente).

Pour samedi, "l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10H00 à 12H00, avec une attente supérieure à 30 minutes"comme pour les retours vers la France, précise Bison Futé.

Il est conseillé aux automobilistes de se déplacer dimanche sur les routes. La journée est classée verte au niveau national dans les deux sens et orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, la circulation des poids lourds est interdite samedi de 7h00 à 19h00, et dimanche de 00h00 à 22h00.