Depeche Mode à Bordeaux : comment aller au concert (et repartir) en tram et en bus

Suite aux violences et aux dégradations quartier des Aubiers à Bordeaux, dans la nuit du 28 au 29 juin, le réseau TBM avait décidé d’interrompre la circulation de la ligne C du tramway après le concert de Muse au Matmut Atlantique jeudi dernier. Des navettes en bus avaient été mises en place jusqu'à la cité du vin de Bordeaux. Pour le deuxième concert de l'été au stade de Bordeaux, celui de Depeche Mode, les transports en communs seront arrêtés à 22h sur l’ensemble de la métropole. C’est une décision nationale prise à Matignon. Pour aller au concert le tram C desservira jusqu’à l’arrêt Cracovie jusqu’à 21h. Pour le retour, des navettes sont en place avec deux parcours possibles : Stade / Cité du vin / Quinquonces ou Stade / Cité du vin / Cenon gare.

