Déplacement du monument aux morts : "je ne suis pas inquiet", rassure le président de Tisséo Ingénierie

Un chantier colossal sur les allées François Verdier à Toulouse : le monument aux morts va être déplacé pour permettre aux pelleteuses de creuser la 3e ligne de métro. Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Ingénierie veut rassurer.

C'est notre Arc de triomphe à nous, Toulousains : le monument aux morts des allées François Verdier va être déplacé temporairement pour les travaux de la 3e ligne de métro. Ce colosse de 1.000 tonnes va être soulevé, posé sur une plate-forme et déplacé en juillet prochain.

Un chantier impressionnant, qui forcément inquiète les riverains attachés à ce monument, mais ce mercredi matin Jean-Michel Lattes, président de Tisséo ingénierie, invité de France bleu Occitanie a voulu être rassurant.

On a commencé à travailler il y a deux ans avec des associations d'anciens combattants, et ils ont parfaitement accepté le dispositif. Une fois le chantier terminé, ce moment sera le plus accessible de Toulouse avec deux lignes de métro !