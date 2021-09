Déplacements : Saint-Étienne, l'une des pires villes de France pour les piétons ?

Quatre critères ont été utilisés pour cette étude : la sécurité des piétons, les aménagements à leur disposition, le confort de déplacement et les efforts de la municipalité en la matière pour arranger les choses. Tout cela donne une note globale et avec 5,19 sur 20, la ville de Marseille est la pire en France. Saint-Etienne se classe 169e sur 200.

Les résultats de l'étude et la méthodologie

Quel crédit accorder à l'étude ?

Il ne faut pas la considérer comme une étude poussée sur le territoire stéphanois et réalisée par des experts extérieurs. Ceux qui ont répondu à cette étude sont volontaires et ont fait la démarche de partager leur ressenti. Il s'agit souvent de participants qui ont déjà un avis sur la question : un quart des répondants fait partie d'une association de marcheurs. Ceci étant dit, les conditions sont les mêmes pour toutes les villes dans l'étude et Saint-Etienne se retrouve donc en queue de peloton. Avec notamment l'une des pires notes sur le critère des aménagements et des équipements pour améliorer le quotidien des marcheurs (5,38). On savait que les cyclistes stéphanois n'étaient pas satisfaits de la qualité de leurs déplacements en ville, aujourd'hui ce sont donc les marcheurs qui leur emboitent le pas.

Témoignages de Stéphanois piétons

Anne de Beaumont, responsable du collectif Place au piéton sur l'agglomération stéphanoise : "Si une voiture heurte un piéton à 50 km/heure, le piéton est très mal barré. Soit il est à l'hôpital, soit il meurt. D'autre part, les piétons, c'est quand même beaucoup de personnes vulnérables, des PMR, des personnes âgées, des enfants, des gens fragiles. Le passage à 30km/heure est une mesure qui, financièrement, ne coûte pas cher. Elle coûte politiquement parce qu'elle s'attaque au lobby des voitures. Il faut qu'on arrive à trouver une ville qui vit ensemble et la meilleure façon de créer une ville qui vit ensemble, c'est la ville 30".

Lise Serra, membre du collectif "Place au Piéton" et habitante du quartier Crêt-de-roc : "Il y a un plaisir de la marche qui existe par le territoire. On veut aller dans les jardins, on veut aller dans les parcs mais ils sont de l'autre côté du boulevard, de l'autre côté du rond point Fauriel, de l'autre côté de Jules Janin. On a envie de marcher mais on est embêté au quotidien parce que les trottoirs sont encombrés. Les rues ne sont pas très bien entretenues. Cette frustration est d'autant plus importante qu'il existe des rues agréables. Quand on est en centre-ville, sur la grand Rue, sur la rue du tram, sur les places, on est bien. Quand on est sur des rues pas agréables, on se dit pourquoi ce n'est pas pareil ici ? C'est relativement facile de réfléchir à un désencombrement des trottoirs. Il y a les poubelles, les poteaux, les horodateurs... Enlever peut-être à certains endroits du stationnement pour élargir les trottoirs. Travailler sur le plaisir de la marche en ville et de façon transversale entre les services de la mairie".