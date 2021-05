Depuis le 19 mai, les clients Uber se déplacent plus vers les commerces que vers les hôpitaux

La réouverture des terrasses et commerces le 19 mai a provoqué un véritable changement dans les habitudes de déplacement des Franciliens. C'est ce que montre le classement des destinations les plus demandées par les clients d'Uber en Ile-de-France. "Exit les centres hospitaliers. Les lieux de shopping, de restauration et de culture ont désormais pris les premières places des déplacements", détaille la plateforme de VTC dans un communiqué.

Avant le 19 mai, les trajets les plus fréquents des passagers Uber (en dehors des gares et aéroports) étaient tous à destination des centres hospitaliers ou vaccinaux. L'hôpital Necker (15e arrondissement) arrivant en tête, devant le vaccinodrome du Stade de France et l'hôpital européen Georges Pompidou (15e arrondissement). Châtelet-les-Halles était la seule destination non liée à la santé du Top 10.

Les commerces en tête du classement

Mais depuis une semaine, avec la réouverture de nombreux lieux et le couvre-feu repoussé à 21h00, Uber enregistre des trajets totalement différents."Un vent de renouveau et de retour aux plaisirs de la vie signe le Top 10 des destinations", souligne Uber. Les commerces arrivent désormais en tête de ce classement avec à la première place le Bon Marché suivi des Galeries Lafayette et du centre commercial Qwartz à Villeneuve-la-Garenne.

Vient ensuite le Musée du Louvre. Les hôpitaux parisiens Necker et Georges Pompidou, qui dominaient le classement auparavant, ne sont plus qu'aux cinquième et sixième places. "Et en soirée, les Parisiens ont fait fi du mauvais temps", note Uber, "et se sont pressés sur les terrasses des restaurants parisiens". Le restaurant Monsieur Bleu, installé dans le Palais de Tokyo (16e arrondissement), est désormais premier du Top 10 suivi de l'Hôtel Costes (1er arrondissement).

Top 10 des destinations en Uber avant le 19 mai

Hôpital Necker

Stade de France

Hôpital Européen Georges Pompidou

Hôpital Bichat Claude Bernard

Hôpital Cochin

Hôpital Saint-Louis

Hôpital Ambroise Paré

Hôpital Paris Saint-Joseph

Hôpital de la Pitié Salpêtrière

Châtelet–Les Halles

Top 10 des destinations en Uber du 19 au 23 mai