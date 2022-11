Les cyclistes roulent en jaune à Nantes depuis le passage à l'heure d'hiver

Feu blanc à l'avant, feu rouge à l'arrière et catadioptres oranges au niveau des pédales, cette cycliste, arrêtée au feu rouge en centre-ville de Nantes, a tout bon : "En ville, c'est bien éclairé mais c'est important d'être vu surtout." La nuit commence à tomber et nombreux sont ceux qui sortent du travail. Impression générale : on croise plus de vélos éclairés que pas. Vice-président de l'association nantaise Place au vélo, Daniel Daoulas, n'est pas surpris : "Il y a une part de vélos à assistance électrique qui s'éclairent automatiquement mais, de plus en plus, les vélos sont bien équipés."

La Sécurité routière conseille aussi aux cyclistes de se rendre plus visibles la nuit en portant un gilet réfléchissant. Régis le met dès qu'il enfourche son vélo : "Le gilet jaune, c'est l'instrument principal et à cette heure-là c'est indispensable." Cette autre cycliste culpabilise : "Je n'ai pas pris le temps de mettre mon gilet. C'est juste que je suis tellement claquée ce soir, je n'en peux plus! Mais quand il pleut, je le mets toujours. Car je suis aussi automobiliste et je sais ce que c'est de ne pas voir les cyclistes." En effet, à 50km/h une voiture a besoin de 25 mètres minimum pour s'arrêter. Or, un vélo qui n'est pas éclairé est visible, dans les phares d'une voiture, à seulement 20 mètres. Les accessoires réfléchissants se voient, eux, à 150 mètres.

On en croise pourtant des cyclistes, qui roulent sans lumières, à la nuit tombée. Mais ils ont tous une bonne raison. Petit florilège : "j'ai oublié" ou bien "je me suis fait chourer ma lumière". Le meilleur, c'est Nicolas : "C'est par flemme, je n'ai pas pris le temps d'aller acheter ce qu'il faut. Mais j'en ai conscience, c'est un peu dangereux!" Il va "essayer" d'aller dans un magasin. Sinon, il peut participer à la prochaine opération de sensibilisation de Place au Vélo, intitulée "Cyclistes, brillez!". L'association distribue des kits lumières et catadioptres. Les bénévoles se proposent même des les installer directement sur le vélo.

L'opération "Cyclistes, brillez!" se déroule sur quatre dates, de 17h30 à 19h :