Rennes, France

A la gare de Rennes samedi matin, ce ne sont pas seulement les valises qui s'entassent dans le hall. Si la plupart des voyageurs loueront leurs skis directement en station, certains emmènent avec eux leurs bottines de ski, bâtons ou encore luges. Ils sont nombreux à partir pour la montagne : les trois "trains neige" de la SNCF en direction de la Savoie et Haute-Savoie sont complets. "C'est vraiment les grands départs aujourd'hui", explique un agent. Avec des familles qui partent en nombre, la gare se remplit vite.

Pour Jacques, c'est un premier retour à la montagne depuis 25 ans. Pas pour skier, "je ne prendrai pas ce risque" plaisante-t-il, mais pour être avec ses quatre enfants et six petits-enfants. "On va être ensemble pendant huit jours, on va faire des raquettes et de la luge !" précise-t-il, tandis que les plus jeunes comme Louise, 12 ans, chausseront leurs skis. Cette dernière qui part pour la seconde fois est "très impatiente d'apprendre à skier", d'autant que "l'an dernier il n'y avait pas beaucoup de neige".

D'autres sont des habitués. Déjà habillés chaudement, et des bottes fourrées au pied "pour éviter de les porter à la main ou de prendre de la place dans le sac", Stéphane et toute sa troupe sont prêts à dévaler les pistes rouges. Ils sont 13 à partir, comme chaque année, en février. "On a réservé les billets de train dès le mois de novembre car ça part toujours en 48 heures", explique Anne-Françoise.

Avec 13 personnes, c'est la bonne colonie de vacances !

Trois générations se retrouvent pour partir à la neige, accompagnées en gare par les équipes de la SNCF © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un dispositif spécial en gare

Sept heures de trajet attendent les vacanciers pour se rendre à Bourg-Saint-Maurice, Saint-Gervais-les-Bains ou encore Modane, en Savoie et Haute-Savoie. Pour faire patienter les plus jeunes, quelques ours polaires se baladent dans le hall de la gare. "Les enfants aiment bien, et ça donne un côté festif", explique Corinne, dirigeante commerciale de la gare de Rennes.

Dans le cadre de l'opération "tout schuss" organisée par la SNCF, les agents offrent le café, des chocolats, mais aussi des jeux. De quoi faire passer un peu plus vite le long trajet qui mène aux pistes de ski.