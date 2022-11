De longs travaux à prévoir après le déraillement qui paralyse le trafic SNCF entre Carcassonne et Toulouse

Un train de marchandises a déraillé mercredi à Carcassonne (Aude). Le trafic va être interrompu entre Castelnaudary et Narbonne plusieurs jours. Et c'est très compliqué de venir à Toulouse depuis Castelnaudary ce jeudi 24 novembre 2022 . Il n'y a quasiment pas de trains et quelques bus de substitution sont mis en place. Catherine Trevet directrice territorial pour Sncf Réseau Occitanie fait le point sur les interventions lancées pour pouvoir relancer le trafic.

France Bleu : Comment s’est produit l’accident mercredi soir ?

Catherine Trevet : Aux environs de 17h, nous avons des wagons d'un train de marchandises qui sont sortis des rails en gare de Carcassonne. La conséquence est une interruption des circulations entre Castelnaudary et Narbonne. Dès l'incident, les équipes SNCF se sont mobilisées pour gérer les voyageurs et pour gérer le plus rapidement possible les dégâts causés sur nos infrastructures.

Les voies, les quais, la signalisation endommagés

Les dégâts sont importants ?

La première étape pour nous, c'est de diagnostiquer ces dégâts causés sur les infrastructures pour pouvoir identifier les réparations à réaliser. En terme de réparation, on parle d'interventions sur les voies, sur les quais, sur la signalisation. Et il faut qu'on vérifie aussi la caténaire. Il faut aussi qu'on procède à l'évaluation de la partie du convoi qui est encore sur les rails et de relevage des wagons qui ne sont plus sur les rails.

Grue en provenance de Lyon

Dans quel état est le train ?

En fait, c'est un convoi de 28 wagons. Et donc la majorité du convoi est sur les rails. Donc pour cette partie-là, il faut qu'on l'évacue pour avoir la place ensuite de procéder au relevage des deux wagons qui ne sont plus sur les rails. Pour faire ce relevage, il nous faut une grue ferroviaire bien spécifique qui s'appelle la Grue Kirow qui est basée à Dijon et qui était ce matin à Lyon. Il faut qu'on achemine sur site à Carcassonne pour pouvoir relever nos wagons. Cela devrait se réaliser dans les heures qui viennent, une fois qu'on aura évacué le convoi. Concernant les wagons qui sont en plus sur les rails, ce sont des wagons avec des matières diverses, non dangereuses, donc il n'y a pas de risque.

Quand est-ce qu’on peut imaginer une reprise de la circulation ?

On doit finaliser le diagnostic sur les dommages causés aux infrastructures et mettre en place toute l'organisation pour réaliser les travaux dans les plus courts délais. Mais les dommages sont conséquents. C'est pour ça qu'on est très méthodique sur le diagnostic et l'organisation des travaux. Parce qu'on veut vraiment être le plus efficace possible sur la mise en route de l'exploitation. Mais je vous confirme effectivement que les dégâts sont conséquents et visuellement à Carcassonne c'est effectivement les quais qui sont abîmés sur plusieurs centaines de mètres, les rails aussi.

Vous avez des inquiétudes sur l’état des rails ?

On a effectivement plusieurs kilomètres de voies à diagnostiquer. C'est un travail assez pointilleux. Nos équipes le font à pied pour regarder aussi bien la partie voies que la partie signalisation et la partie caténaire. Tout cela sur plusieurs kilomètres, entre Narbonne et Carcassonne. Il faut vraiment qu'on affine le diagnostic. Le travail a commencé dès mercredi soir, juste après l'incident, et s'est poursuivi toute la nuit. Les équipes sont encore sur les voies, pour vraiment bien lister l'ensemble des travaux à réaliser. Ensuite on mettra en place une organisation industrielle pour être efficace dans les opérations de réparation.

Expertises en cours

Et donc pour le moment, vous ne pouvez vraiment pas dire quand se fera la reprise du trafic ?

Pour que ce soit le plus efficace possible sur le timing, il faut vraiment laisser ce travail de diagnostic se finaliser jusqu'au relevage des wagons pour qu'ensuite on puisse prendre un engagement de reprise des circulations qui soit fiable. A ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici cette fin de journée, on sera en capacité de vous donner plus de visibilité sur la reprise des circulations. Mais à l'heure qu’il est, je ne peux pas m'engager. Et en plus de ça, il faut aussi qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Donc il y a aussi des expertises en cours pour bien figer et bien comprendre l'origine de cet événement. Et donc on est aussi mobilisé sur cette expertise qui est essentielle.

Pour le moment, selon les syndicats de SNCF réseau prévoit une reprise du trafic pour la voie 1 le samedi 26 novembre. Pour la voie 2 on parle du lundi 28 novembre. Mais les syndicats estiment que se sont des prévisions très optimistes.

