Déraillement à Carcassonne : reprise du trafic mais extrêmement limitée à partir de ce mardi matin

Les trains peuvent à nouveau circuler en gare de Carcassonne. Un train de marchandises a déraillé mercredi dans cette gare de l’Aude. Depuis, le trafic a été totalement interrompu entre Castelnaudary et Narbonne . Une paralysie qui évidement a touché le trafic des grandes lignes et les TGV entre Toulouse et Montpellier sur la ligne Toulouse – Lyon et Bordeaux Marseille. Mais c'est aussi extrêmement compliqué depuis jeudi dernier pour les TER dans le sud-est de Toulouse. Et si les premiers trains vont passer ce mardi, on est très loin d’une reprise normal du trafic.

20 à 25% du trafic grande ligne

La SNCF, elle-même, tente de pondérer le mot de reprise. Car elle sait, car ça risque de faire des déçus. Il y a environ 20% du trafic TGV qui circule. Un train sur 3 dans pour la ligne TGV Lyon Toulouse. Un train sur trois aussi pour la transversal TGV Marseille –Lyon.

Au ralenti par mesure de sécurité

En fait, c’est que matériellement, seuls un train ou deux maximum peuvent passer chaque heure par la gare de Carcassonne. Une seule voie a été ouverte pour le moment pour les deux sens de circulation. Les trains doivent se partager cette voie, ce qui explique qu’ils soient si peu nombreux. Le trafic sera aussi extrêmement lent. Les quelques trains qui circuleront aujourd'hui, rouleront au ralenti par mesure de sécurité, mais aussi pour laisser régulièrement passer des trains qui arrivent dans l’autre sens. Pour les grandes lignes, le premier train circulera dans le sens Montpellier Toulouse à 14h12 et puis 15h06 Mais ce sera tout. Dans l'autre sens Toulouse Montpellier il y aura aussi deux trains grandes lignes à 16h46 et 17h44.

Quant aux trains du quotidien, entre Toulouse et le Lauragais notamment, ce n’est pas mieux. C’est même pire que les jours derniers. Aucun train, ni bus avant 10h et demi ce matin sur l’axe Castelnaudary Toulouse. Le premier train de Castelnaudary en direction part à 10h30. Dans l'autre sens, il y a un train de Toulouse vers Villefranche à 8h42. Sans doute, par ce que les équipes sont concentrés sur la reprise à Carcassonne. Ces jours derniers c’était mieux avec deux trains le matin au moins (contre 9 d'habitude). En tout cas la SNCF va tout faire pour que cette ligne du quotidien puisse reprendre vraiment d’ici à la fin de semaine. Tout ça sans garantie évidemment.

Réactualiser chaque jour à 17h

En tout cas, le seul conseil, c’est de regarder le trafic du lendemain uniquement à partir de 17h la veille de votre départ. Sinon, sur les applis et autre site de la SNCF, des trains sont indiqués mais ne seront pas au départ. Les trains indiqués complets sont aussi ceux qui ne sont pas encore ouverts à la vente.