Quatre wagons d’un train de marchandise ont déraillé ce jeudi en fin de matinée à la gare de triage de Woippy. Plus aucun train n'a circulé entre Metz, Thionville et Luxembourg jusqu'au milieu d'après-midi. Des produits chimiques "sans danger" ont coulé en goutte à goutte.

Woippy, France

Les trains ne pouvaient plus rouler plus entre Metz, Thionville et Luxembourg dans les deux sens depuis 11h50, heure à laquelle un train de fret a été accidenté en gare de triage de Woippy. Quatre wagons ont déraillé, dont deux sont couchés. L'hypothèse évoquée pour expliquer l'accident est un problème d'aiguillage. Le trafic ferroviaire a repris à 15 heures.

Des produits non toxiques

"Ces wagons transportaient des produits non toxiques" assure le directeur de cabinet du préfet de la Moselle. Des produits chimiques qui fuitent en goutte à goutte. Il s'agit de peroxyde d'hydrogène, autrement dit de l'eau oxygénée, et de phénol fondu (qui se solidifie au contact de l'air). "Ces produits ne sont dangereux qu'au contact de la peau et il n'y a que les secours sur place, une équipe spécialisée d'une quinzaine de pompiers" ajoute Georges Bos, le directeur de cabinet du préfet.