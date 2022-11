Déraillement d'un train à Carcassonne : quasiment pas de trains entre Castelnaudary et Toulouse ce jeudi

Sacrée pagaille sur les rails. Ce mercredi 23 novembre 2022, u n train de frêt a déraillé en gare de Carcassonne. Conséquence : le trafic est interrompu jusqu'au samedi 26 novembre (au moins) entre Castelnaudary et Narbonne.

Des bus de substitution

Six bus ont été mis en place entre Castelnaudary et Narbonne ce jeudi 24 novembre. Et de fait, très peu de trains circulent entre Toulouse et Castelnaudary. Il y a par exemple un TER au départ de Toulouse à 16h05 pour Castelnaudary. Ensuite, vous devrez emprunter un bus mis en place pour 17h pour continuer.

Depuis Carcassonne, il y a un bus qui part à 10h21 et arrive à 12h44, un qui part à 10h40 et arrive à 13h03. Vous pouvez écouter France Bleu pour vos infos trafic et vous renseigner sur https://www.ter.sncf.com/occitanie