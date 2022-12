Déraillement de train à Issoudun : le trafic reprend bien ce jeudi matin comme prévu sur la POLT

Le train Intercités va circuler à nouveau entre Limoges et Paris via Châteauroux jeudi 8 décembre. (Illustration)

Les délais sont tenus. Le trafic reprendra bien comme prévu jeudi 8 décembre sur la ligne POLT, qui relie le Limousin à Paris via le Berry, confirme la SNCF ce mercredi soir. Suite au déraillement d'un train de fret en gare d'Issoudun vendredi dernier, le trafic a dû être totalement suspendu entre Châteauroux et Vierzon. Plus aucun train n'assurait donc la liaison Paris-Limoges-Brive.

ⓘ Publicité

Cinq wagons, pesant chacun plusieurs dizaines de tonnes , se sont retrouvés sur les voies. Il a fallu les soulever à l'aide d'une grue, puis réparer les rails. La SNCF prévoyait de terminer les travaux mercredi soir, avant une reprise normale de la circulation des TER et Intercités ce jeudi matin.