Gif-sur-Yvette, France

Un geste pour les usagers du RER B qui ont subi les conséquences du déraillement d'un train mardi 12 juin. Le passe Navigo du mois de juin sera remboursé à 50% indique la RATP jeudi dans un communiqué. Le remboursement sera automatique pour les abonnés annuels du passe Navigo et Imagin'R qui habitent dans les communes suivantes :

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Chevreuse

Saint Aubin

Magny-les-Hameaux

Choisel

Milon-la-Chapelle

Saint-Lambert

Gif-sur-Yvette.

Les voyageurs travaillant ou étudiant dans ces communes et ceux qui possèdent un forfait mensuel devront retirer des formulaires de remboursement en gare pour être remboursés. Ils seront disponibles d'ici fin juin dans les gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Courcelle-sur-Yvette et Gif-sur- Yvette.

De plus, la RATP va offrir la gratuité des trajets de covoiturage pour les voyageurs munis d'un forfait Navigo ayant pour origine et destination la zone Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Orsay, avec l'application Klaxit.

Suite à l'accident, le trafic a été coupé pendant six jours entre Orsay et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Depuis lundi, la ligne circule jusqu'à Gif-sur-Yvette et seules les gares de Courcelle-sur-Yvette et le terminus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne sont pas desservies. Des navettes de bus sont mises en places.

Le RER B circulera de nouveau normalement mi-juillet

Les travaux pour remettre en état la voie se poursuivent et selon la RATP, le trafic pourrait reprendre mi-juillet. Depuis le 12 juin, les équipes se relaient 24h/24 et 7 jours/7. Elles ont notamment procédé en début de semaine à la spectaculaire opération de relevage des quatre voitures couchées sur la voie. Il faut désormais remettre en état tous les équipements endommagés (la voie, les caténaires, le système de signalisation) et reconstruire le talus qui s'est effondré suite aux inondations.