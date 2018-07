Le trafic devrait reprendre sur l'ensemble de la ligne du RER B lundi 9 juillet 2018, à la prise de service. Le trafic avait été interrompu entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette après le déraillement d'un RER sur cette ligne suite à un glissement de terrain le mardi 12 juin.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France

Le trafic devrait reprendre lundi 9 juillet 2018 sur l'ensemble de la ligne du RER B. Après le déraillement d'un train sur cette ligne, le 12 juin 2018, suite à un glissement de terrain dû aux fortes pluies, la circulation avait été interrompue entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette.

Des tests avant la reprise

Avant la reprise lundi, la RATP a décidé de faire des tests. Dimanche, des trains vont circuler entre Courcelle-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuse, sans voyageur, pour s'assurer que toutes les installations fonctionnent normalement. C'est seulement si ces tests sont positifs que le trafic pourra reprendre lundi. La confirmation de la reprise sera donnée dimanche soir sur le site de la RATP.

Si le trafic reprend, la vitesse entre Courcelle-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuse sera quand même limitée à 30km/heure jusqu'à la fin du mois d'août pour "finaliser la stabilité du talus récemment reconstruit" précise la RATP.

Le chantier pour dégager la voie et remettre en route les infrastructures a été important. Il a fallu relever les quatre wagons couchés, démonter les caténaires endommagées, reconstruire le talus et renouveler les voies et les ballasts victimes (160 kilomètres en tout) du glissement de terrain.

Toujours des navettes ce week-end

Ce week-end, la RATP continue de faire circuler des navettes de bus entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette. Le dispositif de covoiturage avec l’entreprise Klaxit se poursuit également ce week-end. Les trajets sont gratuits pour les voyageurs munis d’un Pass Navigo ayant pour origine et destination la zone Saint-Rémy les Chevreuse – Orsay.

La RATP rappelle aussi que les voyageurs pénalisés par cette coupure de ligne peuvent obtenir le remboursement de la moitié du prix de leur titre de transport du mois de juin.