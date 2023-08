Dernier chassé-croisé de l'été sur les autoroutes de Bourgogne

Il y 'a ceux qui s'offrent encore quelques jours de congés, et ceux qui prennent la route du retour, direction la maison et le boulot. Ce week-end du 26 et 27 août s'annonce encore chargé en Côte-d'Or. Bison Futé voit orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.

"Sur la journée de samedi, on s'attend à voir passer en moyenne 35.000 véhicules en direction du sud, et 30.000 dans l'autre sens" assure Ronald Rondeau, chef de service du district de Beaune pour le réseau APRR. Il est en charge d'un secteur compris entre Beaune et Nuits-Saint Georges sur l'A31 et entre le Col de Bessey-en Chaume et Tournus sur l'A6

"On sera vigilants tout le weekend. Il y a deux cadres de permanence et nous travaillons avec 14 agents. Nous avons des patrouilleurs qui sont là pour aller ramasser les débris que l'on peut trouver sur l'autoroute ou bien secourir les clients qui sont en panne. Nous avons aussi des agents qui s'assurent de la propreté des aires d'autoroutes, et veillent à ce que tout fonctionne correctement."

Sur autoroute, on roule à droite..

La gestion du trafic du réseau APRR est assuré depuis un poste basé à Saint Apollinaire. "Nous avons nous aussi un PC local au niveau de Beaune, nous veillons au trafic avec la surveillance des caméras, le comptage des véhicules et nos bornes d'appels. On passe aussi les messages sur les panneaux lumineux. Même si la canicule retombe, on rappelle qu'il est important de faire des pauses toutes les deux heures et penser à s'hydrater. Et puis surtout on rappelle que sur l'autoroute , on circule à droite. Pas à gauche, sur la voie du milieu qui est là uniquement pour dépasser, mais bien à droite !"

Patience et courage. Le trafic routier s'annonce aussi chargé ce dimanche dans le sens des retours.