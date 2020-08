Dernier gros week-end de bouchons avec le PC Sécurité de Vinci Autoroutes à Orange

Pour les régulateurs du PC Sécurité de Vinci Autoroutes d'Orange (Vaucluse), le plus gros est passé. La fin des vacances approche et avec elle, les derniers gros bouchons sur les routes du Sud-Est de la France. Comme d'habitude, ce samedi 22 août, c'est justement à Orange que la circulation ralentit, à la jonction entre les autoroutes A7 et A9. On compte à la mi-journée environ 7 kilomètres de ralentissement, bien moins qu'un week-end comme le 15 août.

Intervenir le plus rapidement possible

C'est depuis ce poste de commandement, à proximité du péage, que sont gérées toutes les autoroutes du Sud Est. Bouchons, accidents, objets sur la route : les régulateurs ont un œil sur tout ce qui peut ralentir la circulation. Ils font face à un mur d'écrans, alimentés par les images des caméras de surveillance disséminés sur les autoroutes.

Informée d'un accident sur l'A7, Danielle alerte les patrouilleurs Vinci, les dépanneurs d'astreinte, les gendarmes, mais aussi les usagers de la route, grâce aux panneaux d'affichage qui enjambent l'autoroute. Les militaires sont les premiers à arriver sur place pour sécuriser les lieux, non loin d'Orange. Trois voitures se sont rentrées dedans. Il s'agit alors de dégager la voie en rangeant les véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence. Très vite, la circulation peut reprendre.

La mission numéro 1 des régulateurs, c'est d'être le plus rapide possible comme le confirme Sylvain Colot, l'un des responsables. "Notre plus grande crainte, c'est le sur-accident. C'est pour ça qu'il faut agir vite, éviter les carambolages en queue de bouchons et faire repartir la circulation." Depuis le PC Sécurité d'Orange partent jusqu'à 400 interventions par jour sur un tronçon qui va jusqu'à Montpellier à l'Ouest et jusqu'à Aix-en-Provence à l'Est.