Dernier week end de vacances sur les routes : l'aire d'autoroute de Toul se prépare

Ce samedi 26 août 2017 est classé rouge dans le sens des retours, et orange pour les départs. Les stations d'autoroute accueilleront encore beaucoup d'automobilistes ce week end. Sur l'aire d'autoroute de Toul (Meurthe-et-Moselle) les voyageurs sont nombreux cet été.

Le dernier week end d'août sera chargé sur les routes. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours, et orange dans le sens des départs pour la journée du samedi 26 août 2017. L'aire de Toul, en Meurthe-et-Moselle, accueille beaucoup de voyageurs depuis le début de l'été. Plus que l'année dernière, estime Julie Boulet, directrice de la partie restauration. La majorité de la clientèle qui s'arrête sur l'aire est composée de touristes. L'A31, qui dessert la station, est un axe majeur de circulation pour les touristes belges, luxembourgeois, et hollandais.

Pas de grand pic les week end

Depuis l'année dernière, Julie Boulet observe que les pics de fréquentation n'ont plus forcément lieu, comme avant, pendant les week end, mais plutôt "du jeudi au lundi", précise la responsable de la restauration sur l'aire.

Pour faire face à l'afflux d'automobilistes, 18 saisonniers ont été embauchés pour l'été sur l'aire de Toul.