Dernière ligne droite pour le chantier de l'échangeur de Sévenans sur l'A36

C'est la dernière grande étape du vaste chantier de reconfiguration de l'échangeur de Sévenans entre la nationale 19 et l'autoroute A 36 avec APRR. La circulation a basculé la semaine dernière sur les deux nouveaux ponts qui enjambent l'autoroute pour permettre l'effacement des anciennes bretelles.

C'est un chantier à 120 millions d'€ sous la conduite d'APRR qui aura duré près de quatre ans et mobilisé d'importants moyens en matériel et personnel (jusqu'à 200 ouvriers.) La métamorphose de l'échangeur de Sévenans au carrefour de l'autoroute A36 avec la Nationale 19, véritable cœur battant de ce Nord Franche Comté, entre dans sa dernière ligne droite.

Deux nouveaux ponts sur l'A36 pour remplacer l'ancienne nationale 19.

Après la mise en service en décembre dernier des douze nouvelles voies et bretelles de circulation (qui ont considérablement fluidifié le trafic), le chantier a franchi une nouvelle étape la semaine dernière. La portion de l'ancienne nationale 19 qui enjambe l'autoroute est remplacée par la nouvelle chaussée et les deux nouveau ponts de Sévenans. C'est une nouvelle étape majeure du chantier. Et l'une des dernières.

Depuis la semaine dernière et jusqu'à la mi-juillet, le petit rond-point qui permettait d'accéder à la nationale 19 depuis la départementale 437 au pied de l'ancien échangeur est neutralisé. Ce qui engendre une déviation par Belfort ou Trévenans/Moval.

La rivière La Douce va retrouver ses méandres initiales

ll ne restera alors presque plus rien ou presque de l'ancien diffuseur 11 qui permettait de rejoindre la nationale 19 directement depuis l'autoroute. Les bretelles sont en train d'être gommées du paysage pour rendre à la rivière la Douce ses méandres initiales.

La modification du tracé de la N19 et sa mise à 2 x 2 voies sur plus de quatre kilomètres constituent le dernier volet de l’aménagement de l’échangeur de Sévenans. Sa mise en service globale est programmée au 1er trimestre 2020.