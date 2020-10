Dernières finitions avant la mise en service de l'échangeurs d'Ollioules-Sanary sur l'A50

Plus que quelques semaines d’attente pour la mise en service de la nouvelle sortie d'autoroute Ollioules-Sanary sur l'A50. La sortie "12.1" sera officiellement inaugurée le 16 novembre prochain et sa mise en service devrait intervenir quelques jours ou semaines plus tard. Avant de donner leur feu vert, les services de l'Etat doivent procéder à des dernières vérifications. Vinci Autoroute espère que les premiers automobilistes emprunteront le nouvel échangeur "avant la fin de l'année".

Sur site, tout est prêt : terrassement, chaussée, marquages au sol, gares de péage et ronds-points d'accès sont terminés. Cinq immenses et nouveaux portiques, qui enjambent l'autoroute, ont également été installés de nuit ces dernières semaines. Seuls des bandeaux noirs masquent sur ces panneaux la direction de l'échangeur., une obligation "pour ne pas perturber les automobilistes" en attendant le feu vert de l'Etat pour la mise en service de l'échangeur.

Payant en direction et en provenance de Toulon

Quelques jours avant le passage des premiers automobilistes, l'Etat fixera également le montant du péage :moins d'un euro normalement. Ce nouvel échangeur sera payant entre Ollioules-Sanary et Toulon, dans les deux sens de circulation. Il sera gratuit en provenance et en direction de Marseille puisqu'une gare de péage existe déjà à Bandol.

Le nouvel échangeur, attendu par certains élus depuis 30 ans, devrait permettre de désengorger la sortie 13, La Seyne-Camp Laurent, et les routes départementales situées à proximité, notamment la D11 souvent saturée avec 30.000 voitures/jour.