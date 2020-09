Derniers jours pour donner votre avis sur le Contournement ouest de Montpellier

Bouchons, attente, galère, enfer. Ces mots reviennent systématiquement lorsqu'on parle de la route entre Montpellier et l'ouest de la métropole : Lavérune, Saint-Jean-De-Védas, Juvignac ou Saint-Georges-d'Orques. Le projet du Contournement ouest de Montpellier doit justement fluidifier le plus possible la circulation dans cette partie de la métropole. Une rocade de six kilomètres pour relier l'A750 à l'A709 (voir schéma ci-dessous). Vous pouvez donner votre avis sur ce futur aménagement. Vous avez jusqu'à lundi après-midi pour vous exprimer dans le cadre de l'enquête publique sur le site internet du projet.

La galère sur la route

"Je mets plus d'une heure pour rejoindre le centre de Montpellier depuis Juvignac au lieu de dix à vingt minutes." C'est le quotidien de Rihad. Cet électricien est obligé de partir avant sept heures du matin pour ne pas arriver en retard à ses rendez-vous. Une adaptation constante et pas seulement à l'heure du trajet boulot-maison. Hélène habite Murviel-lès-Montpellier. Elle doit régulièrement rouler jusqu'à Montpellier pour ses rendez-vous médicaux : "c'est une honte. On est déjà pressé comme des citrons et en plus on nous prend trois heure sur la journée."

Le maire de Saint-Georges-d'Orques appelle à la mobilisation

Le maire de Saint-Georges d'Orques, favorable au projet du COM, appellent les habitants de la métropole de Montpellier à s'exprimer. "Ce contournement est indispensable pour le bien être de chacun. Nous avons tendance à tout le temps entendre les opposants au projet. Il faut aussi que nous donnions de la voix en faveur de ce contournement" souligne Jean-François Audrin.