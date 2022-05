Des aides financières pour développer le covoiturage "gratuit" entre domicile et travail sur Tours Métropole

Un nouveau service de covoiturage sur 25 communes d'Indre-et-Loire, les 22 villes de Tours Métropole et celles de Vernou-sur-Brenne, Vouvray et la Ville-aux-Dames. Pour inciter les particuliers à ne pas prendre seuls leur voiture pour aller au travail, le Syndicat des Mobilités de Touraine a choisi la start-up Klaxit, une application qu'il faut télécharger, où l'on renseigne ses trajets et où l'on trouve soit des passagers soit une voiture pour se rendre au travail. Particularité de cette plateforme : c'est le Syndicat des Mobilités de Touraine qui paie le trajet aux conducteurs.

De 2 à 4 euros par passager, c'est la promesse de cette application aux conducteurs. Les passagers, eux, ne dépensent rien grâce à la subvention de la collectivité d'un montant de 77.000 euros pour 2022, année d'expérimentation. En moyenne, sur le territoire concerné par ce covoiturage local, on compte 1,1 personne par voiture sur les trajets domicile-travail. L'objectif, en comblant les places vides, est multiple : désengorger les grands axes aux heures de pointe, limiter l'impact environnemental de l'utilisation de la voiture et permettre des trajets quotidiens vers des lieux non desservis par les transports en commun. Depuis le lancement de l'expérimentation en février 2022, 5 tonnes de CO₂ ont été économisées.

L'application déjà éprouvée avec succès dans d'autres collectivités

Le dispositif peut-il fonctionner à Tours et dans les communes de l'agglomération? Oui, à en croire David Di Nardo, le directeur développement de Klaxit. Il prend l'exemple de Metz Métropole où "presque 2.000 personnes covoiturent. Voilà dans quelques mois où doit se situer Tours Métropole : à 10.000 trajets de covoiturage par mois." Une grosse campagne de communication pour faire connaître l'application Klaxit se met actuellement en place sur le territoire concerné. Si le système rencontre le succès, le Syndicat des Mobilités de Touraine pourrait renouveler sa subvention. Et à long terme, Klaxit n'exclut pas de faire évoluer son dispositif vers des covoiturages tarifés sur le modèle des tickets de bus.