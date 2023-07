Des aménagements pour en finir avec le stationnement sauvage autour de la gare de Caen

Attention si vous devez déposer ou récupérer un de vos proches à la gare cette semaine. Le dépose-minute et le parking public situés à l'arrière de la gare de Caen, du côté des rives de l'Orne sont inaccessibles, fermés de 21h à 6h du matin jusqu'au vendredi 21 inclus.

Des déviations pour les automobilistes et les cyclistes sont mises en place le long de l'Orne, par le quai Hamelin et le quai de Juillet. La communauté urbaine, Caen la mer lance les travaux de réaménagement de l'avenue Pierre Mendès France.

La création d'îlots centraux pour arrêter le stationnement sauvage sur la bande cyclable

Des îlots centraux sont en cours de création sur l'avenue Pierre Mendès France à Caen. Ils empêcheront le stationnement sur les bandes cyclables. © Radio France - Elodie Touchais

Sur cette avenue, la cohabitation entre cyclistes et automobilistes devient très vite compliquée. L'arrivée des voyageurs le vendredi soir est par exemple un enfer : "c'est nul" lâche Marie-Hélène habituée à venir chercher son fils et confrontée à chaque fois à la même galère : des bouchons et des automobilistes stationnés tout le long de l'avenue, sur les bandes cyclables obligent les vélos à slalomer tout en évitant les ouvertures impromptues de portières. Solène qui fait tout en vélo préfère souvent faire un détour : "ça représente des masses de voitures et même si c'est seulement 2 minutes d'arrêt, c'est assez dangereux pour les cyclistes." De quoi parfois exaspérer les habitués du secteur dont le journaliste de France Bleu Normandie, Olivier Duc !

Pour mettre un terme à ce stationnement sauvage, la construction d'îlots centraux a débuté ce lundi et va se poursuivre jusqu'au vendredi 21 juillet. L'avenue est d'ailleurs fermée à la circulation de 21h à 6h du matin. En réduisant la largeur de la chaussée, ces îlots empêcheront les voitures de se stationner le long de l'avenue, au risque de créer de sacrés bouchons !

15 minutes gratuites dans les parkings voisins de la gare

Les automobilistes critiquent un dépose-minute beaucoup trop petit, inadapté au flux des voyageurs. Mais son agrandissement n'est pas à l'ordre du jour.

Les automobilistes critiquent un dépose-minute inadapté au flux des voyageurs en gare de Caen. © Radio France - Elodie Touchais

Bruno Besnard, le directeur de la maitrise d'ouvrage de Caen la mer rappelle qu'il y a des parkings autour de la gare et que les 15 premières minutes y sont gratuites. Ce sera d'ailleurs le cas du futur parking à silo opérationnel dans le courant du mois d'octobre. Mais pour Stéphanie, cela ne changera rien : "c'est trop loin pour prendre quelqu'un à la volée". Cette caennaise défend l'idée "d'un circuit où l'on puisse récupérer les voyageurs facilement et rapidement : un dépose-minute avec plus de 5 places !"

Une piste cyclable sécurisée aménagée d'ici le mois d'octobre

A l'automne, les vélos pourront bientôt rouler en toute sécurité sur l'avenue Pierre Mendès France. La bande cyclable va disparaitre pour être remplacée par une piste cyclable bidirectionnelle créée sur cette même avenue, dans le sens de la rue de la gare vers la rue Rosa Parks. La construction du parking en silo permet d'élargir la chaussée de ce côté-là de la rue et d'y créer une piste cyclable protégée par des bordures ou des espaces verts.