Des aménagements sur l'avenue Albert Dubout à Montpellier après deux accidents graves

En 2012 un jeune de 12 ans a été tué au niveau du passage piéton et le 5 novembre dernier un autre collégien a été gravement blessé par un deux roues. Le maire de Montpellier avait promis des aménagements pour sécuriser cette avenue Albert Dubout. Ils seront mis en place début février.

Début novembre 2020, un élève de 13 ans a été renversé par une moto et gravement blessé sur l'avenue Albert Dubout devant le collège Gérard-Philippe à Montpellier (Hérault). Il est aujourd'hui soigné à l'institut St Pierre à Palavas-les-Flots et gardera de graves séquelles de cet accident. En 2012 déjà un drame s'était produit au même endroit, un autre collégien âgé de 12 ans avait perdu la vie.

Le maire de Montpellier, Michael Delafosse avait promis d'agir pour sécuriser cet axe " je ne veux pas que de tels drames se reproduisent". Il a présenté ce vendredi les aménagements prévus.

Nous allons apaiser cet axe qui est trop utilisé par le trafic de transit. Je n'accepterai pas que dans la ville de Montpellier des parents , des enfants aillent à l'école avec la boule au ventre, Michael Delafosse

Un plan de circulation revu pour donner la priorité aux piétons

Tout le quartier passe en zone 30 km/h. A partir du 2 février un système de circulation alternée va être mis en place au niveau du passage piéton au droit du collège et une partie de l'avenue sera à sens unique ( sur 260 mètres) . A partir de l'avenue de la Liberté, on ne pourra plus emprunter l'avenue Albert Dubout pour rejoindre celle de Palavas ou le chemin de Moularès, il faudra faire le tour par le rond point des Près d'Arènes. Un désagrément pour les automobilistes que l'équipe municipale assume.

Ça fait 50 ans qu'on a donné des droits aux automobilistes, c'est toujours dur de se voir retirer ce qu'on considère comme des droits acquis mais là il s'agit surtout de rendre la ville aux habitants, Manu Raynaud délégué à la ville apaisée et respirable

Au delà de l'échelle des quartiers, c'est l'ensemble de la ville qui tend à devenir apaisée avec la généralisation du 30 km/h en ville. La mesure sera effective à la rentrée 2021. Ces 5 dernières années Montpellier déplore prés de 300 accidents impliquant des piétons , en moyenne 4 sont tués chaque année.

Le nouveau plan de circulation mis en place à partir du 2 février © Radio France - Sébastien Garnier