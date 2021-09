Des arrêts du trafic ferroviaire sur la ligne Dijon-Paris en raison de travaux

Descriptif des travaux

Afin d’impacter au minimum les voyageurs et les circulations ferroviaires, SNCF Réseau mutualise ses ressources humaines et techniques sur différents chantiers sur la ligne Paris – Dijon, dont notamment :

- La modernisation de la voie et d’aiguillages entre Lantenay et Plombières-lès-Dijon pour un montant de 7,5 M€ en 2021.

- La modernisation de la signalisation entre Fain-lès-Montbard et Nuits-sous-Ravières pour un montant de 7,3 M€ en 2021.

- Le remplacement du portique caténaire dans le cadre de la modernisation de la sous-station électrique de Verrey-sous-Salmaise pour un montant de 4,3 M€.

- La mise en accessibilité des quais de la gare de Montbard pour un montant de 6,3 M€ co-financés par l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau.

Informations sur les circulations

Ces importants travaux vont impacter le trafic TER et TGV sur la ligne Dijon-Laroche-Sens-Paris et entrainer de fortes perturbations :

Pour les TER :

- Dijon<>Laroche-Migennes, cinq week-ends d’interruption des circulations :

25/26 septembre,

16/17 octobre

2/3 octobre,

23/24 octobre.

9/10 octobre

Des substitutions routières par autocar avec un nombre de places limitées seront mises en place entre ces 2 villes.

- Laroche-Migennes<>Sens : interruption des circulations les week-end des 25-26 septembre et des 9-10 octobre 2021

Des substitutions routières par autocar avec un nombre de places limitées seront également mises en place.

- Dijon <> Blaisy : interruption des circulations du lundi au jeudi du 27 septembre au 14 octobre entre 9h30 et 17h00.

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail ou SMS de ces adaptations.

Pour les TGV :

En raison de ces travaux, certains TGV Inoui et Lyria auront leurs horaires adaptés, et d’autres, circulant essentiellement les samedis, seront supprimés. Les déplacements des voyageurs seront ainsi préservés le vendredi soir et le dimanche soir.

Les billets vendus et en vente tiennent compte de ces modifications.

Descriptif des travaux - SNCF Réseau

Afin de préparer au mieux votre voyage, SNCF vous invite à vérifier vos horaires avant votre départ :