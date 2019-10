Dans un communiqué, la société Transdev Nîmes Mobilité annonce l'arrêt de la desserte de cinq arrêts après 18 heures. Plus de 75 bus ont subi des jets de pierre depuis le début de l'année.

Des arrêts ne seront plus desservis la nuit, suite au "caillassage" de plusieurs bus à Nîmes

Nîmes, France

A compter du lundi 28 octobre, les lignes 3 et 8 de réseau Tango sont déviées, à partir de la tombée de la nuit. Cette déviation est une réponse à de nombreuses agressions des agents du réseau de transport en commun. Depuis le début de l'année 2019, plus de 75 bus ont été caillassés. La direction de Transdev Nîmes Mobilité assure dans un communiqué que cette décision est prise dans le but de garantir la sécurité aux chauffeurs de bus.

Les arrêts ci-après ne seront donc plus desservis à partir de 18 heures : Archimède, Avogadro, Thalès, Valdegour et Romarins.

La direction de Transdev Nimes Mobilité assure vouloir rétablir la desserte de ce quartier dès que possible, dès sécurisation de son parcours et du secteur par la police.