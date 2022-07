France Bleu Occitanie vous donne des astuces pour réduire votre consommation de carburant jusqu'à 40%

Le gouvernement envisage d'aider les travailleurs qui utilisent leur voiture : doubler le plafond de la prime transport, ou augmenter la remise au litre sur les prix des carburants pour la passer de 18 à 30 centimes par litre. En attendant l'effectivité de ces mesures, France Bleu Occitanie vous donne quelques astuces pour consommer moins sur la route cet été. Ainsi, réduire sa vitesse, diminuer la température de la climatisation, permettent de diminuer drastiquement sa consommation de carburant. "Jusqu'à 40%", assure Christophe Legrand chef de projet du programme STEER Tous en route vers l'éco-mobilité.

Des animations d'éco-conduite se tiennent tout l'été sur l'aire d'autoroute de Toulouse Sud Nord. Les curieux sont nombreux à s'arrêter au stand pour y collecter de précieuses informations.

De mauvaises habitudes à perdre

En matière de conduite on a pris de très mauvaises habitudes expliquent les animateurs du programme STEEER éco-mobilité. Prenez la climatisation par exemple : il fait 30 degrés dehors, vous tournez le bouton de la clim à son minimum le plus bas possible pour compenser et bien c'est tout faux. Cinq degrés en dessous de la température extérieure suffisent à avoir une sensation de moins chaud et vous gagnez 5% de carburant.

Par ailleurs, des pneus de bonne qualité et bien gonflés permettent d'économiser de 9 à 10% supplémentaires.

Il faut aussi préférer la remorque au coffre de toit réduit la prise au vent et permet de grapiller quelques euros de plus.

Et puis une conduite pas trop tonique et l'usage du régulateur évite les accélérations énergivores. Et une vitesse légèrement inférieure aux limitations125 km/ heure sur autoroute plutôt que 130 par exemple permet de gagner jusqu'à 1 litre tous les 100 kilomètres.