Des ateliers pour remettre les motards en selle

Après plusieurs mois hivernaux passés au garage ou dans leur voiture, les motards doivent réapprendre quelques rudiments de conduite sur deux-roues avant de pouvoir enfourcher leur bécane. Pour ça, un stage leur était proposé, sur le circuit de l'Auxois, ce samedi.

Les motards se remettent en selle, avec l'arrivée des beaux jours, les amoureux des deux-roues ressortent leur engin, mais avant de l'enfourcher, doivent se remettre en tête quelques réflexes basiques. "Certains motards ne roulent que quelques mois dans l'année, et ne font pas beaucoup de kilomètres", explique Jean-François Cortot, le coordinateur deux-roues lors du stage de sensibilisation organisé par la préfecture, notamment. "Et ensuite, ils pensent qu'ils sont des pilotes, ils oublient qu'ils sont avant tout des conducteurs", ajoute-t-il.

2 % des automobilistes mais 25 % des tués sur la route

En effet, il ne faut pas oublier que les accidents, eux, sont toujours d'actualité : chez nous, en Côte d'Or, depuis janvier, un accident mortel et plusieurs accidents graves ont impliqué des motards. Les motards représentent 2 % des automobilistes, mais 25 % des tués sur la route. "C'est aussi pour ça qu'on fait ce stage, le but est de sensibiliser les motards mais aussi les automobilistes, car peu d'entre eux savent que le motard est vulnérable sur la route, il est fragile et il faut le respecter", note Eric Pierrat, secrétaire d'état pour les Affaire Régionale au sein de la préfecture de Côte-d'Or.

Ateliers et conseils sur l'équipement du motard

Une petite piqûre de rappel s'imposait donc, avec l'arrivée des beaux jours et le retour des motos sur les routes de France. Bon comportement à adopter, ateliers de trajectoires et d'évitement mais aussi freinage d'urgence ou en ville, et conseil sur les équipements à avoir pour rouler en toute sécurité.