Des autocars à la place des TER entre Nîmes et Alès à partir de lundi

A partir de lundi, et en raison de travaux, les TER seront remplacés par des autocars entre Nîmes et Alès.

A partir de ce lundi 29 mars et jusqu'au 2 juillet prochain, les circulations ferroviaires seront interrompues sur les lignes Nîmes - Alès - Clermont-Ferrand et La Bastide-Marvejols, dans le cadre de travaux de modernisation. La SNCF évoque deux périodes de travaux distinctes. Et il va falloir prendre patience, certainement aussi anticiper le fait que les déplacements seront un peu plus longs, notamment pour les trajets domicile/travail.

Les circulations ferroviaires seront interrompues sur les lignes ferroviaires Nîmes-Alès-Clermont Ferrand et La Bastide-Marvejols :

Du 29 mars au 3 Juin 2021 : Fermeture totale des lignes ferroviaires de Nîmes à St-Georges d’Aurac et de La Bastide à Marvejols

: Fermeture totale des lignes ferroviaires de Nîmes à St-Georges d’Aurac et de La Bastide à Marvejols Du 4 Juin au 2 Juillet : Réouverture de la ligne ferroviaire entre Nîmes et Alès, maintien de la fermeture des lignes ferroviaires entre Alès et St-Georges d’Aurac et entre La Bastide à Marvejols

Durant ces deux périodes, l'ensemble des circulations ferroviaires seront substituées intégralement par une desserte routière par autocars.

Les informations en détails

Quels types de travaux ?

Ces travaux de modernisation et de confortement seront divisés en plusieurs chantiers.

Sur la ligne ferroviaire entre Nîmes et Alès, plusieurs chantiers sont prévus dont la modernisation de la voie dans le tunnel de Gajan, le renouvellement total des rails et traverses bétons, le confortement des parois rocheuses au nord de Nîmes sur 400 mètres de part et d’autre de la voie ferrée.

Sur la ligne ferroviaire au nord d’Alès, sont programmés le remplacement entre la Grand Combe et la Bastide de près de 10 000 traverses bois, la réfection de la coque du tunnel de la Molette, la modernisation de 5 km de voie au nord de la Bastide Saint-Laurent-les-Bains.

Les téléconseillers Contact liO TER Occitanie sont à votre écoute au 0800 31 31 31, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h (appel et service gratuits).